Дизайнер костюмов для фигуристов Ольга Рябенко рассказала о платье Камилы Валиевой для произвольной программы сезона-2020/21 под музыку Мориса Равеля «Болеро».

Слова Ольги Рябенко цитирует японская версия портала Sputniknews. Дизайнер отметила, что после «Девочки на шаре» Валиевой нужно было удивить публику, показать на льду что-то новое.

«Идея выступления в образе змеи принадлежит Этери Тутберидзе. Движения рук Камилы в программе напоминают движения змей», — сказала Рябенко, отметив, что на рукавах костюма нарисовала змей, которые ползут к запястьям. Глаза животных расположены уже на кистях рук.

По словам Рябенко, костюмы для грядущих выступлений еще будут дорабатываться.

Напомним, на втором этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве Камила Валиева заняла второе место.