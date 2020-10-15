Общий список команд на Евро-2021 на данный момент выглядит достаточно обнадеживающе. Впервые за несколько лет у российской молодежной сборной появился шанс на выход в основной тур. Если судить по таблице, то становится особенно заметно, как сильно постарались отечественные футболисты. Гарантией попадания на Евро-2021 могла бы стать победа над латвийцами в матче от 13 октября. В случае поражения будет необходимо приложить все усилия, чтобы попасть в игру, находясь на втором месте в отборочном туре.

Словения и Венгрия гарантированно проходят на Евро-2021, так как данные страны будут принимать в гости другие команды. В целом, необходимо провести соревнования в девяти отборочных группах. Помимо этого, права на участие в Евро- 2021 будут отданы командам, что особенно отличились в футбольной таблице. Пройдут дополнительные матчи между теми, кто занял вторые места. Во время расчета будут учитываться все собранные очки, выберут только пять команд, остальным же придется продолжать еще год готовиться к следующему Евро.

Благодаря матчам с Польшей, Сербией и Болгарией Россия смогла набрать одиннадцать очков. Успешная игра с Латвией может добавить к общей сумме еще 3 балла. Сборная России активно тренировалась, для того чтобы у них появилась возможность попасть на Евро-2021. Скорее всего, команда Латвии также упорно трудится над развитием мастерства своих футболистов. Игра между этими двумя сборными является одной из наиболее захватывающих за последнее время. Начало решающего матча в пять часов вечера по московскому времени. Для болельщиков проводится онлайн-трансляция, таким образом, все смогут следить за событиями на поле.

Латвийские руководители поставили своих сильнейших игроков, стартовый состав выглядит следующим образом:

Пуриньш;

Балодис;

Минкевичс;

Озолиньш;

Зеленков;

Соловейчик;

Гринбергс;

Тонишев;

Бирка;

Савельев;

Кокинс.

Российская сборная, в свою очередь, поставила в основной состав: