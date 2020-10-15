Российский футбольный тренер, бывший игрок московского «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов в ближайшее время может возглавить казахстанский клуб «Астана».

Изначально о возможном назначении Тихонова на пост главного тренера «Астаны» появилась в ряде российских СМИ, после чего ее прокомментировал и сам Тихонов.

«Я лечу в Нур-Султан на переговоры с «Астаной». Будем общаться, посмотрим», — цитирует слова Тихонова портал Sputnik Казахстан.

Напомним, Андрей Тихонов ранее в качестве главного тренера работал в самарских «Крыльях Советов» и в красноярском «Енисее», входил в тренерский штаб московского «Спартака», «Краснодара». Будучи футболистом, Тихонов уже жил в Астане, когда выступал за местный клуб «Локомотив» в 2009 году.