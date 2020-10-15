24-летний украинский игрок состава Natus Vincere по Dota 2 Виктор GeneRaL Нигрини поделился своим мнением о текущей форме команды, а также сравнил свой уровень игры с европейскими коллективами. Нигрини считает, что между тир-1 и тир-2 сценой существует огромная разница в плане понимания игры.

Я чувствую стабильность против тир-2 команд. Чувствуется, что мы не тир-1, но и не тир-2 — мы тир-1,5. Игры против тир-2 нам даются довольно просто, хоть и не всегда, но да. А против тир-1 сложно. Team Liquid, OG, Alliance — против этих команд нам сложно играть. Но мы с каждым разом все ближе к тир-1.

Мы много ошибаемся, мы игроки не самого высокого тира, скорее всего. Просто надо много практиковаться и привыкать к сильным командам. Это на словах звучит так: тир-1 и тир-2 — на самом деле там пропасть между ними. Там огромная разница, потихоньку ты ее нарабатываешь, заполняешь этот пробел и выходишь к тир-1.