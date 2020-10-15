На Всероссийском турнире «Мемориал Н.А. Панина» в Санкт-Петербурге завершились соревнования в женском одиночном катании среди взрослых.

Победу в соревнованиях одержала Елизавета Нугуманова, которая тренируется под руководством Евгения Рукавицына. В произвольной программе фигуристка недокрутила два тройных прыжка — флип и лутц, во втором случае потеряв каскад, однако получила бонус за вращение четвертого уровня.

Второе место заняла представительница Азербайджана Екатерина Рябова, которая по итогам осталась вне зачета, поскольку выступает не за Россию.

В официальную тройку призеров вошли Арина Онищенко и Арина Андреева.

Самые красивые моменты произвольной программы можно увидеть в ролике от Nevasport: