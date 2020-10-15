Трансферное окно в топ-чемпионатах Европы уже закрыто, но подписывать свободных агентов все еще можно. Давайте заглянем на этот рынок и посмотрим, какие более-менее приличные варианты там остались.

Антон Митрюшкин

Российский вратарь после завершения контракта со «Сьоном» ездил на просмотр в «Монако» и даже был близок к трансферу, но после прихода Нико Ковача решил не переходить в стан монегасков. Игрок все еще ищет клуб, хотя недавно за него это начали делать фанаты «Ливерпуля», которым надоел Адриан: болельщики нашли на рынке свободных агентов Митрюшкина и принялись спамить в соцсети с требованием подписать вратаря. Их главный аргумент заключался в возрасте голкипера — ему всего 24. Но «Ливерпуль», конечно, Антона брать не будет, российские клубы он не рассматривает, поэтому ждем и надеемся, что найдется команда, которая ему подойдет.

Марио Балотелли

Супермарио пока не нашел команду, в которой продолжит губить свою казавшуюся когда-то великой карьеру. Итальянец разругался с президентом родной «Брешии» и ушел — по контракту он мог это сделать, так как команда вылетела из Серии А. Им интересовались турецкие клубы и французский «Нант» но до предметных разговоров не дошло. Не стоит исключать, что скоро 30-летний Бало объявит о завершении карьеры.

Марио Манджукич

Хорват был в шаге от перехода в московский «Локомотив», но руководство вовремя одумалось и купило Зе Луиша. Зарплата Манджукича обошлась бы намного дороже, но не факт, что он был бы эффективнее экс-спартаковца. Вице-чемпион мира наверняка найдет хоть какую-то команду, но это точно будет что-то второсортное.

Квадво Асамоа

Ганец покинул «Ювентус» и остался без команды. Абсолютно непонятно, кому он может пригодиться — в Турине он получал увесистый оклад, сидя на скамейке. Футболисту явно придется урезать аппетиты, чтобы продолжить заниматься любимым делом.

Фабио Борини

Итальянец никогда не был супертопом, но неплохие сезоны у него вспомнить точно можно. Последний год Борини играл в «Вероне», а сейчас ищет клуб. Вполне возможно, найдет, но уже в Серии В.

Джек Уилшир

Когда-то весь мир прочил Уилширу блестящее будущее. Многие полагали, что он станет капитаном сборной Англии и легендой «Арсенала», но уже тот факт, что Джек до этого сезона играл в не самой слабой команде АПЛ («Вест Хэм»), похож на чудо. Измученные травмами Уилшир может продолжить мучаться на футбольном поле, а может заняться тренерской карьерой — не исключено, что это у него получится куда лучше.

Эсекьель Гарай

Бывший защитник «Зенита» покинул измученную коронавирусом «Валенсию», и, на удивление, еще не нашел новую команду. Гарай точно может помочь какому-нибудь испанскому середняку, поэтому его статус свободного агента — дело времени.

Алешандре Пато

Еще один супервундеркинд, который должен был стать главным бомбардиром «Милана» конца нулевых, а в итоге в 31 не может найти команду. Пато вполне имеет шансы зацепиться за какого-нибудь аутсайдера Серии А, но вот забьет ли он за него хотя бы пять голов? Далеко не факт.

Дэнни Уэлбек

Последний сезон Уэлбек, который успел поиграть в «Арсенале» и «МЮ», провел в «Уотфорде», и не сказать, что был очень полезен вылетевшей в Чемпионшип команде. В статусе свободного агента Дэнни еще не был, но клуб он наверняка найдет — условный «Фулхэм» всегда найдет деньги, чтобы бездумно их потратить.

Даниэль Старридж

Победитель Лиги чемпионов в составе «Ливерпуля» к этому трофею уже не был причастен, но раньше он вместе с Луисом Суаресом был главной ударной силой мерсисайдцев. Уругваец зажигает до сих пор, а Старриджа мотает: то травмы, то дисквалификация за ставки. После неудачного опыта в «Трабзонспоре» англичанин вряд ли еще сунется за границу, поэтому ждем камбэк в АПЛ, или на худой конец в Чемпионшип.