Российский боец UFC Ислам Махачев не выступит на турнире UFC 254 из-за того, что ему не нашли соперника.

О снятии Махачева с основного карда турнира UFC 254 сообщил президент UFC Дана Уайт в интервью журналисту Yahoo Sports Кевину Айолу.

Изначально Ислам Махачев должен был драться в мейн-карде с бразильским бойцом Рафаэлем Дос Аньосом, однако совсем недавно стало известно о том, что спортсмен сдал положительный тест на коронавирус. В промоушене начали поиск нового соперника, но он не увенчался успехом.

Предыдущий бой в UFC Ислам Махачев провел в сентябре 2019 года, победив Дави Рамоса.

Напомним, турнир UFC 254 состоится 24 октября в Абу-Даби, ОАЭ. Главным боем вечера станет титульный поединок между чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и обладателем временного пояса Джастином Гэтжи.