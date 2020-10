Украинский 24-летний игрок HellRaisers по Dota 2 Илья lil me alone Ильюк в интервью каналу ESL высказался на счёт победы своего коллектива над TEMPO. Илью также отметил, что на текущий момент HR может обыграть любой коллектив в мире, коме Team Secret и OG.

Мы тестировали несколько игроков, но ни один из них не был достаточно хорош. В последних матчах мы выступали с тренером, который обычно не играет в «Доту». Теперь же KingR освободился, и мы начали тестировать его — пока все хорошо. Сейчас мы играем лучше, чем в предыдущих встречах. Я уверен, что в текущей форме мы можем победить любую команду, кроме Team Secret и OG. Но дело всегда с драфте: с хорошими героями можно выиграть любой матч, а со слабым лайнапом можно уступить кому угодно — TEMPO, Winstrike или любому другому составу.

Коллектив Ильи lil me alone Ильюка HellRaisers принимает участие в онлайн турнине ESL One Germany 2020, который проходит с 5 октября по 1 ноября для европейских и СНГ-коллективов в онлайн формате. На турнире принимают участие 10 коллективов из Европы и 6 из СНГ. Призовой фонд составляет $400 тыс. Следить за ходом турнира можете в нашем репортаже.