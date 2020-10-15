Компания Valve этой ночью выпустила небольшое обновление для клиента Dota 2, в котором добавила возможность ставить автоматическую задержку в 15 минут для просмотра матчей в Dota TV. Это нововведение было добавлено для стримеров, которые хотят комментировать киберспортивные события на своих личных трансляциях.

Список изменений:

В лобби турнирных матчей появилась функция, благодаря которой можно поставить задержку в 15 минут для Dota TV

Исправлена визуальная ошибка, когда при покупке артефактов перекрывалась часть окна магазина

Некоторым пользователям не понравилось нововведение от разработчиков из-за того, что у сторонних стримеров становится всё меньше возможностей комментировать матчи.

Ранее организаторы турнира ESL One Germany 2020 по Dota 2 опубликовали список требований для сторонних стримеров турнира. Они стали более жёсткими, теперь ведущим нужно сделать более длительную задержку и добавить рекламное сообщение в чат об официальной трансляции чемпионата.