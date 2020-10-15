Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева может восстановиться от травмы спины без операции.

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на неназванный источник.

«У Медведевой проблема с позвоночником, у нее защемление нерва, пока удалось обойтись без хирургического вмешательства», — приводит агентство слова источника. На данный момент врачи делают все возможное, чтобы полностью восстановить функции спины.

Фигуристка занимается лечебной физической культурой, плавает в бассейне и проходит физиотерапию. «Врачи надеются, что все эти меры приведут к полному выздоровлению, если нет, будут приняты более серьезные меры нехирургического характера», — сообщил источник.

Напомним, перед вторым этапом Кубка России Евгения Медведева вынуждена была лечь на обследование из-за травмы спины.