Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева уже сегодня, 15 октября, проведет первую тренировку после госпитализации из-за травмы спины.

Информацию об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на неназванный источник.

Отмечается, что четкие сроки восстановления пока неизвестны и фигуристка еще проходит лечение — врачи обнаружили защемление нерва в позвоночнике.

«Но уже сегодня она проведет первую тренировку. Медведева готовится к предстоящим стартам», — сообщил источник.

Напомним, из-за травмы спины Евгения Медведева снялась со второго этапа Кубка России в Москве, который состоялся с 10 по 13 октября на арене «Мегаспорт». Еще чуть раньше спортсменка не выступила на первом этапе Кубка России в Сызрани.