Бразильский нападающий петербургского «Зенита» Малком может пропустить сразу несколько матчей команды из-за травмы колена.

Как сообщает портал «Спорт-Экспресс», Малком получил повреждение на одной из последних тренировок «Зенита». Известно, что серьезных последствий не прогнозируется, однако бразилец может пропустить следующие три встречи «сине-бело-голубых» в РПЛ и Лиге чемпионов.

В субботу, 17 октября, «Зенит» на домашнем стадионе сыграет с «Сочи» в 11-м туре РПЛ, спустя неделю 24 октября сыграет против казанского «Рубина». Между этими двумя встречами в календаре стоит первый тур группового этапа Лиги чемпионов: «Зениту» предстоит сыграть домашний матч против «Брюгге» — 20 октября.

Также издание сообщает, что восстановление от травмы ноги завершил аргентинский форвард Себастьян Дриусси.