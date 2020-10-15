В сборной России по биатлону привыкли делать ставку на опытных спортсменов. Лидерам команды — Александру Логинову и Екатерине Юрловой-Перхт уже давным-давно не 20, в команде до сих пор бегает Евгений Гараничев, а статус «юниора и подающего надежды» можно носить хоть до завершения карьеры.

Пора обратить внимание на молодежь! Кому-то из этих ребят уже пора активно выступать за сборную России и вести команду вперёд.

Мужская сборная России по биатлону

Эдуард Латыпов, 26 лет. Этот биатлонист ходит в разряде «молодых и перспективных» уже очень долго. Несмотря на посредственные результаты, Латыпов продолжал оставаться в обойме основной команды и иногда даже выдавал отличные отрезки по скорости. На сборах основной команды в этом году Эдуард не раз выигрывал контрольные гонки, а также одержал победу в спринте на летнем чемпионате России. Неужто Каминский в хорошем состоянии подведёт Латыпова к зиме? Скрестим пальцы.

Карим Халили, 22 года. Тот самый, который «тренируется с лыжниками». В прошлом году Халили выступал то в составе юниорской команды, то в составе основной сборной, успел взять серебро на ЮЧМ в Ленцерхайде и войти в заявку на ЧМ в Антхольце, но так и не выступил на нем. Это межсезонье Халили вновь провел с лыжной группой Егора Сорина, а в одной из дистанционных гонок даже привез минуту Сергею Устюгову, так что потенциал у парня есть и его пора реализовывать.

Кирилл Стрельцов, 24 года. Балансировавший между основой и резервом в прошлом сезоне Кирилл Стрельцов может усилить сборную и в сезоне грядущем. На его счету — третье место в общем зачете Кубка IBU. Главный козырь Стрельцова — это хорошая стрельба, посмотрим, приложится ли функциональная подготовка.

Василий Томшин, 23 года. Этот биатлонист мог бы уже дебютировать и на Кубке мира, но этап в Холменколлене в 2020 году отменили. По оценкам тренеров, сейчас этот спортсмен — лучший в мужской команде по стрельбе лёжа. Из прорывов осени — победа в контрольной гонке на сборе в Тюмени.

Андрей Вьюхин, 21 год. Самый молодой товарищ из этого списка, но отнюдь не самый зеленый. На летнем чемпионате России среди юниоров месяц назад он выиграл спринт благодаря отличному ходу. Результаты в стрельбе пока разочаровывают — замечания парень получил уже и от главного тренера сборной Валерия Польховского.

Игорь Малиновский, 23 года. Самый золотой российский юниор (неоднократный чемпион мира и Европы) с трудом переходил на уровень взрослых. Еще в 19 лет Малиновскому удалось дебютировать на Кубке мира, но результат вышел невзрачным, а позднее результаты биатлониста стали совсем невзрачными. Пересмотрев физическую подготовку, биатлонист будет пытаться вернуться в сборную России, чтобы вновь напомнить о себе.

Анастасия Шевченко, 21 год. Зимой-2020 Шевченко выиграла два личных золота на чемпионате мира среди юниоров, а затем была привлечена к подготовке с основной командой России. Межсезонье Шевченко проходит под руководством старшего тренера сборной Михаила Шашилова, и он уже отмечал биатлонистку, как одну из лучших по готовности, причем не только на сборах в Сочи.

Анастасия Халиуллина, 22 года. Еще одна золотая медалистка Ленцерхайде-2020, тренировалась под руководством своей матери Екатерины Халиуллиной (первый тренер Александра Логинова), а сейчас готовится в резервной команде сборной России. В марте биатлонистка уже прочувствовала на себе, что такое коронавирус, однако пока не кажется, что для спортсменки это принесло какие-то тяжелые последствия.

Анастасия Гореева, 21 год. Победы на юношеском уровне у Анастасии Гореевой уже за плечами, теперь девушку призвали в резерв женской сборной России. Из впечатляющих результатов текущего межсезонья — победа в контрольной гонке сборной России, спортсменке удалось опередить таких биатлонисток основы, как Светлану Миронову, Татьяну Акимову и Екатерину Глазырину.

Ирина Казакевич, 23 года. На юниорском уровне эта биатлонистка неоднократно становилась призером чемпионатов мира, на взрослом уже становилась призером этапов Кубка IBU. Эту спортсменку Михаил Шашилов также отмечал как хорошо готовую на данный момент времени. Дальше все решит снежная подготовка.

Полина Шевнина, 22 года. Эта чемпионка мира среди юниоров в прошлом становилась обладателем малого хрустального глобуса на юниорском Кубке IBU. Уже год Шевнина провела на уровне Кубка IBU, а сейчас на сборах она никак не отстает от результатов девушек из основы.