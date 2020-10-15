Российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин рассказал, что его группа фигуристов прибыла из Санкт-Петербурга на сбор в Новогорск перед этапом Кубка России в Сочи.

«Наша команда — Лиза Туктамышева, Соня Самодурова, Настя Гулякова, Миша Коляда, Женя Семененко и Глеб Лутфуллин — приехала в Новогорск, вчера утром сдали тест на коронавирус, сейчас находимся в изоляции и ждем результатов. Пока не тренируемся», — сказал Мишин, слова которого приводит РИА «Новости».

Отметим, третий этап Кубка России в Сочи будет проходить с 23 по 27 октября.

Ранее Алексей Мишин высказался о начале работы с Михаилом Колядой и постановке короткой программы фигуриста на сезон-2020/21. В интервью официальному сайту ФФККР Мишин отметил, что Коляда сразу начал работать над короткой программой, как пришел в группу.