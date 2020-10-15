Полузащитник «Ростова» и сборной России Алексей Ионов может стать футболистом «Краснодара».

Об этом сообщает Sport24. По информации источника, «Ростов» согласен отпустить футболиста в «Краснодар» за 3,5-4 миллиона евро, если успеет подписать игрока на замену.

Отметим, в текущем сезоне российской премьер-лиги 31-летний Ионов принял участие в девяти матчах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Ионов играет в составе «Ростова» с 2017 года. Ранее он представлял цвета петербургского «Зенита», краснодарской «Кубани», махачкалинского «Анжи», а также московских «Динамо» и ЦСКА.

Напомним, трансферное окно в Российской Премьер-лиге еще не закрылось, заявочный период завершится 17 октября 2020 года. Европейское трансферное окно закрылось 6 октября.

Следующее трансферное окно в Российской Премьер-лиге пройдет с 29 января 2021 года по 25 февраля 2021 года.