Бывший футболист «Локомотива» и сборной Сербии Неманья Пейчинович официально стал футболистом воронежского «Факела».

Об этом сообщает пресс-служба клуба. Отмечается, контракт рассчитан до конца нынешнего сезона. Пейчинович перебрался в «Факел» на правах свободного агента.

По словам Пейчиновича, он очень хотел вернуться в Россию, где уже играл ранее, и, когда поступило предложение от «Факела», с радостью принял его.

«Благодарен руководству клуба за предоставленную возможность выступать за воронежскую команду. Сделаю все, чтобы «Факел» прогрессировал и двигался вверх по турнирной таблице», — сказал сербский игрок, слова которого приводит официальный сайт воронежцев.

Напомним, Пейчинович выступал в составе «Локомотива» с 2014 по 2018 год. Затем защитник перешел в «Чанчунь Ятай», а потом более года оставался без команды.