Малком получил травму и может пропустить три матча «Зенита», в том числе и старт группового этапа Лиги чемпионов. Многие уже давно записали бразильца в один ряд с Роббеном и Ройсом (конечно, не по мастерству), однако самый травматичный футболист петербуржцев играет на совсем другой позиции.

И этот игрок — Андрей Лунев. Как ни странно, из нынешнего состава команды именно он пропустил больше всех из-за травм: 269 дней и 52 матча. В общей сумме у Лунева восемь травм, при этом когда вратарь здоров, он остается первым номером команды.

Из-за травм Лунев пропустил немало важных матчей. Например, в сезоне-2017/18 это проигранные поединки со «Спартаком» (1:3) и «Локомотивом» (0:1), а в прошлом сезоне — половина группового этапа ЛЧ.

Сейчас Андрей восстанавливается после травмы, которую получил в конце прошлого сезона, и, возможно, уже скоро появится на поле.