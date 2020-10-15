Друг Хамзата Чимаева готов бросить вызов Исламу Махачеву в UFC

Грузинский боец с шведским паспортом Гурам Кутателадзе, который проведет дебютный бой в UFC в эти выходные, рассказал, что готов бросить вызов российскому бойцу Исламу Махачеву.

Как сообщает Sport24, Кутателадзе заявил о готовности бросить вызов Махачеву, если удачно проведет поединок против Матеуша Гэмрота на UFC Fight Night 180.

«Да. Была мысль. Буду двигаться шаг за шагом», — сказал Кутателадзе.

Ранее сообщалось, что Ислам Махачев не сможет провести бой с бразильцем Рафаэлем дос Аньосом на турнире UFC 254 в Абу-Даби. Дос Аньос сдал положительный тест на коронавирус, поэтому вынужден был отказаться от боя.