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  • 15:08,  15 октября 2020
Бокс/MMA
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Друг Хамзата Чимаева готов бросить вызов Исламу Махачеву в UFC

Друг Хамзата Чимаева готов бросить вызов Исламу Махачеву в UFC
Ислам Махачев. Фото: Instagram.

Грузинский боец с шведским паспортом Гурам Кутателадзе, который проведет дебютный бой в UFC в эти выходные, рассказал, что готов бросить вызов российскому бойцу Исламу Махачеву.

Как сообщает Sport24, Кутателадзе заявил о готовности бросить вызов Махачеву, если удачно проведет поединок против Матеуша Гэмрота на UFC Fight Night 180.

«Да. Была мысль. Буду двигаться шаг за шагом», — сказал Кутателадзе.

Ранее сообщалось, что Ислам Махачев не сможет провести бой с бразильцем Рафаэлем дос Аньосом на турнире UFC 254 в Абу-Даби. Дос Аньос сдал положительный тест на коронавирус, поэтому вынужден был отказаться от боя.

Напомним, турнир UFC 254 состоится на бойцовском острове в Абу-Даби. Главным боем этого вечера станет титульный поединок между чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи.

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