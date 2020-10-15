Стадионы РПЛ могут потерять часть оставшихся на трибунах болельщиков в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает «Москва.ру», которая цитирует президента российской премьер-лиги Сергея Прядкина, слова которого приводит ТАСС.

По словам Прядкина, в руководстве лиги рассматривается вопрос о сокращении заполняемости стадионов на матчах чемпионата России. Он отметил, что Лига всегда выступает за футбол для болельщиков, но в связи с эпидемиологической ситуацией в стране возможность сокращения заполняемости стадионов существует.

По данным портала стопкоронавирус.рф, в России за последние сутки было зафиксировано еще 13 754 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Согласно официальной статистике, за сутки по всей стране было зафиксировано 286 смертей от коронавируса, а 8392 человека выздоровели.