Евгений Старковский официально стал главным тренером хоккейного клуба «Сочи».

Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Сроки контракта клуб не огласил.

Отметим, в прошлом сезоне Ставровский входил в тренерский состав юниорской сборной России. В октябре 2020 года Ставровский покинул должность главного тренера «Северстали».

В начале тренерской карьеры работал тренером СДЮСШ «Северсталь». С 2011 года — тренер команды Молодежной хоккейной лиги «Алмаз», с 2015 года — главный тренер «Алмаза».

Ранее сообщалось, что Александр Андриевский покинул пост главного тренера «Сочи».

Александр Андриевский возглавил «Сочи» в октябре 2019 года, под его руководством команда стала 9-й в Западной конференции в сезоне-2019/20. На данный момент «Сочи» идет на 10-м месте в таблице конференции, в предыдущем матче команда дома уступила омскому «Авангарду» со счетом 2:7.