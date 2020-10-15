Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев объявил, что клуб заключил контракт с 21-летним полузащитником Сергеем Еременко.

«Сергей Еременко перейдет в «Оренбург»? Да, уже перешел и тренируется у нас. Подписали контракт на 1 год», — сказал Андреев, слова которого приводит Sport24.

Отметим, Сергей является младшим братом полузащитника «Ростова» Романа Еременко.

Первую половину сезона-2018/19 Сергей Еременко провел в составе второй команды московского «Спартака». Права на игрока принадлежали «Спартаку» из Юрмалы, за который полузащитника сыграл 16 матчей в текущем сезоне и отдал две результативные передачи.

В данный момент «Оренбург» идет на втором месте в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, имея в активе 33 очка после 15 матчей.