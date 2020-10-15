Хабиб будет считать Чендлера претендентом №1, если он побьет Махачева

Бывший боец UFC Чел Соннен рассказал в своем подкасте о звонке чемпиона легкого дивизиона Хабиба Нурмагомедова.

По словам Соннена, ему только что позвонил Хабиб, и сказал, что у него нет никого ближе, чем Ислам Махачев, поэтому если Майкл Чендлер побьет Ислама, Хабиб будет считать его претендентом №1.

«Хочу сразу пояснить – Хабиб не пообещал Чендлеру титульный бой, но Хабиб дерется с тем, кто этого заслуживает. По той же причине он не хочет драться с Конором Макгрегором, который, как он считает, не заслуживает титульный шанс», — сказал Соннен, слова которого приводит FightTime.