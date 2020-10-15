Ваш браузер использует блокировщик рекламы

Он мешает корректной работе сайта.
Отключите блокировщик или добавьте nevasport.ru в белый список, чтобы закрыть это сообщение

  • 16:57,  15 октября 2020
Бокс/MMA
0

Хабиб будет считать Чендлера претендентом №1, если он побьет Махачева

Хабиб будет считать Чендлера претендентом №1, если он побьет Махачева
Боец Хабиб Нурмагомедов. Фото: инстаграм спортсмена

Бывший боец UFC Чел Соннен рассказал в своем подкасте о звонке чемпиона легкого дивизиона Хабиба Нурмагомедова.

По словам Соннена, ему только что позвонил Хабиб, и сказал, что у него нет никого ближе, чем Ислам Махачев, поэтому если Майкл Чендлер побьет Ислама, Хабиб будет считать его претендентом №1.

«Хочу сразу пояснить – Хабиб не пообещал Чендлеру титульный бой, но Хабиб дерется с тем, кто этого заслуживает. По той же причине он не хочет драться с Конором Макгрегором, который, как он считает, не заслуживает титульный шанс», — сказал Соннен, слова которого приводит FightTime.

Напомним, следующий бой Хабиба Нурмагомедова состоится 24 октября на турнире UFC 254, россиянин будет защищать титул чемпиона UFC в легком весе в бою против Джастина Гэтжи.

Комментарии Развернуть

avatar
  Подписка  
Оповестить о
Новости партнеров