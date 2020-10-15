Украинский киберспортсмен 31-летний Иоанн Edward Сухарев сообщил подписчикам о скором возвращении на киберспортивную сцену CS:GO в качестве игрока. Сухарев написал в твиттере о том, что готов рассматривать любые предложения, независимо от региона.

Я готов продолжить карьеру. Открыт для любых предложений со всего мира. Да здравствует Counter-Strike.

Сухарев приостановил свою активную киберспортивную карьеру летом 2019 года, после того, как вышел из основного ростера Natus Vincere по личным мотивам и несколько месяцев пробыл в аренде у Winstrike Team.

Последние несколько месяцев игрок провёл в миксе Selectah, в котором принимал участие в нескольких квалификациях к крупным онлайн турнирам, однако коллектив ни разу не смог выйти в финальные матчи квалификаций.

Edward является одним из самых опытных и титулованных игроков из СНГ регион. Иоанн начинал свою карьеру ещё в CS 1.6 и принёс своей организации множество кубков и наград, а также трижды входил в топ-20 лучших игроков мира по версии HLTV.