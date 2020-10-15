Российский теннисист Роман Сафиуллин уступил прошлогоднему финалисту хорвату Борне Чоричу в игре второго круга турнира в Санкт-Петербурге.

Матч продолжался один час 47 минут и завершилась со счетом 6:3, 7:5 в пользу Чорича. За это время 199-я ракетка планеты Сафинуллин ни разу не подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из восьми. В активе его соперника четыре эйса, три двойные ошибки и четыре брейка.

В следующем круге хорват может сыграть с россиянином Даниилом Медведевым, если тот переиграет американца Рейлли Опелку. В прошлом году Чорич в финале уступил Медведеву со счетом 6:3, 6:1.

Турнир в Санкт-Петербурге начался 12 октября и завершится 18 октября.