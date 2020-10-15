Чемпион мира в спринте Александр Логинов поведал, как проходит его восстановление после травмы локтя. В данный момент биатлонист работает в Сочи.

«Так сильно, как было в Тюмени, локоть уже не беспокоит, но все равно стараюсь аккуратничать, так как времени после травмы прошло еще очень мало и хотелось бы восстановиться до конца», – отметил Логинов в эфире «Вести Сочи».

Ранее главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский рассказал о том, как лидер сборной России Александр Логинов готовится к новому сезону.

Напомним, из-за обострившейся проблемы с локтем Александр Логинов пропустил летний чемпионат России в Тюмени.