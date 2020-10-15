St. Petersburg Open еще толком не успел набрать ход, как произошла пара неприятных случаев.

Главная история связана с американцем Сэмом Куэрри, который уже по прилете в Петербург сдал положительный анализ на коронавирусную инфекцию. Мало того, что сам Сэм заразился, в Россию он взял всю семью — жену и маленького сына, которые также оказались инфицированными.

Американца убрали из сетки турнира и поместили на двухнедельный карантин, но Куэрри не сиделось на месте: он запереживал, что придется лечь в российскую больницу, и просто сбежал. Переживания были не на пустом месте: кто-то из службы здравоохранения сообщил американцу, что в случае обнаружения симптомов всю семью могут госпитализировать – даже против их воли. Куэрри испугался, что у них с женой заберут восьмимесячного сына, и улетел на частном самолете в одну из соседних стран.

Исходя из регламента АТР, за подобные нарушения предусмотрено наказание в виде штрафа до 100 тысяч долларов и/или дисквалификации до трех лет.

Другая, более комичная история, произошла прямо во время матча. Белорус Илья Ивашко устроил скандал и поругался с судьей во время матча первого круга турнира против итальянца Адриана Маннарино. Белоруса оштрафовали на гейм за то, что он отошел в туалет во время второго сета.

Ивашко вызвал врача и спросил у судьи, может ли он взять медицинский перерыв, и судья ответил, что может, но в свое время. После этого врач сказал теннисисту, что он может покинуть корт, и вместе они ушли в подтрибунное помещение.

Когда теннисист вернулся, он узнал, что его оштрафовали на гейм: устное предупреждение за первые 30 секунд отсутствия, штраф на очко – за вторые и штраф на гейм – за третье. Ивашко накричал на судью за то, что тот ввел его в заблуждение и не предупредил его об этом пункте правил. После этого он позвал супервайзера и отказался продолжать матч.

«Ты хочешь, чтобы я насрал прямо на корте? У меня была такая же ситуация на «Челленджере», но там никто не штрафовал меня на гейм», — заявил Ивашко, слова которого приводит журналист Энрико Мария Рива в своем Twitter. После того, как теннисист успокоился, он возобновил матч, отыграл брейк и довел встречу до победы.