Судейская бригада Виталия Мешкова не сумела добраться до матча пункта назначения, где должен был состояться матч между сборными Исландии и Бельгии. Как сообщает Sport 24, Мешков с помощниками стали жертвами отмены рейса до Рейкьявика.

Вместо российской арбитров встречу отработали судьи из Латвии во главе с арбитром Андрисом Трейманисом.

Матч Исландия — Бельгия состоялся в Рейкьявике 14 октября и закончился победой гостей со счетом 2:1.

Вместе с Мешковым на этой должны были работать арбитры на линии Алексей Лунев и Дмитрий Сафьян, а также Сергей Лапочкин в роли резервного рефери.