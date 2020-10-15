Российский теннисист Андрей Рублёв пробился в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге. Во втором раунде соревнований Рублёв в трех партиях обыграл француза Уго Умбера — 4:6, 6:4, 7:5.

Матч продолжался два часа четырнадцать минут. За это время десятая ракетка мира Рублёв сделал девять эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-поинта из четырех. В активе его оппонента 14 подач навылет, шесть двойных ошибок и два брейка.

В четвертьфинальной игре Рублёв сыграет с британцем Кэмероном Норри, который победил серба Миомира Кецмановича.

Соревнования в Санкт-Петербурге стартовали 12 октября и завершатся 18 октября. Действующим чемпионом турнира является россиянин Даниил Медведев, в прошлогоднем финале он переиграл хорвата Борну Чорича, а теперь соперники могут сыграть в четвертьфинале.