Погребняк возвращается в «Урал»

Бывший форвард «Зенита» Павел Погребняк вернётся в «Урал». Екатеринбургский клуб и ПаПо договорились о контракте. Об этом сообщает «Чемпионат».

Ранее Погребняк играл за «Урала» с 2018 года, а минувший летом ушел из команды в связи с истечением соглашения. Сообщалось, что 36-летний нападающий может завершить карьеру, но Погребняк уверял об обратном.

Ранее экс-игрок «Зенита» заявлял, что предложения из ФНЛ он рассматривать не будет. Погребняк добавил, пока он никаких громких официальных заявлений по поводу будущего делать не будет.