Погребняк возвращается в «Урал»

Бывший форвард «Зенита» Павел Погребняк вернётся в «Урал». Екатеринбургский клуб и ПаПо договорились о контракте. Об этом сообщает «Чемпионат».
Ранее Погребняк играл за «Урала» с 2018 года, а минувший летом ушел из команды в связи с истечением соглашения. Сообщалось, что 36-летний нападающий может завершить карьеру, но Погребняк уверял об обратном.
Ранее экс-игрок «Зенита» заявлял, что предложения из ФНЛ он рассматривать не будет. Погребняк добавил, пока он никаких громких официальных заявлений по поводу будущего делать не будет.
Напомним, ранее форвард выступал за «Тосно», «Динамо», «Томь», «Зенит» и «Спартак», а также успел поиграть в Европе за «Штутгарт», «Фулхэм» и «Рединг». Также в активе Погребняка 33 матча в составе сборной России.
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