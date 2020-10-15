Уругвайский бывший защитник английского «Манчестер Юнайтед» Гильермо Варела станет футболистом московского «Динамо».

Об этом сообщает Metaratings. По информации источника, «Динамо» согласовало с игроком, который принадлежит датскому «Копенгагену» переход на правах аренды до конца сезона-2020/21. Отмечается, в контракте будет прописана опция выкупа, а всю заработную плату игрока будет выплачивать «Динамо».

Отметим, в 2019 году Варела перешел в «Копенгаген» из «Пеньяроля» за 1,75 миллионов евро. В составе датского клуба уругваец отыграл 53 встречи, в которых отдал четыре результативные передачи. Ранее Варела выступал за «Айнтрахт», «Манчестер Юнайтед» и «Кастилью».

В составе сборной Уругвая Варела провел пять матчей и не отметился результативными действиями.