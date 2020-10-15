Главный тренер «Зенита» Сергей Семак охарактеризовал новичка команды бразильца Вендела, которого петербургский клуб приобрел у «Спортинга». По словам Семака, Вендел поможет «Зениту» в конструктивности атак.

«Вендел — игрок, который обладает организаторскими способностями, с его приходом мы прибавим в вариативности. То, что мы на флажке смогли договориться с ним и с Кузяевым, плюс для нас», — сказал Семак на пресс-конференции перед матчем в «Сочи».

Также Семак отметил, что тренерскому штабу еще предстоит разобраться с формой и состоянием Вендела и Кузеяева.

Напомним, что Вендел провел первую тренировку в «Зените» в среду.