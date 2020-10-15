Петербургский СКА сегодня, 16 октября, сыграет с московским ЦСКА на выезде в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги.

Игра состоится на «ЦСКА Арене», начало запланировано на 19:30 по московскому времени.

В текущем сезоне эти команды еще не играли друг с другом.

В данный момент команда Валерия Брагина идет на втором месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, имея в активе 23 очка после 17 матчей. Подопечные Игоря Никитина лидируют на Западне с 25 баллами после 16 встреч.

В предыдущем туре регулярного чемпионата СКА одержал победу над «Сочи» со счетом 4:1, а ЦСКА потерпел разгромное поражение от «Йокерита» со счетом 2:5. Это второе поражение подряд для московского клуба: ранее они уступили магнитогорскому «Металлургу» со счетом 4:6.