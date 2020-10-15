Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подтвердил повреждение нападающего команды Малкома. Семак заметил, что пока не может понять степень повреждения бразильца, при этом его участие в ближайшей игре 11-го тура РПЛ с «Сочи» вряд ли возможно.

«У Малкома действительно повреждение, степень серьезности еще предстоит определить. Но он не занимается в общей группе, его участие в матче с «Сочи» очень маловероятно», — сказал Семак на пресс-конференции перед игрой».

Ранее собщалось, что Малком может пропустить сразу несколько матчей команды из-за травмы колена. Вслед за игрой с «Сочи» «Зениту» предстоят игры против «Брюгге» в Лиге чемпионов, а также игра с «Рубином» в 12-м туре РПЛ.