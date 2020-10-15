Российская фигуристка Александра Трусова выложила новую запись в своём инстаграме. В ней ученица Академии Евгения Плющенко продемонстрировала выполнение нового четверного прыжка. Трусова теперь умеет прыгать риттбергер.

Трусова ранее оказалась победителем турнира на втором этапе Кубка России, проходившем в Санкт-Петербурге. Она превзошла ученицу Этери Тутберидзе Камилу Валиеву, занявшую второе место.

Напомним, после короткой программы на Кубке России Трусова шла на третьем месте, но после произвольной вышла в лидеры.

Перед сезоном Трусова перебралась в тренерскую академию двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко. Ранее спортсменка выступала под руководством тренера Этери Тутберидзе.