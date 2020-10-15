Россия размышляет над вариантом проведения некоторых встреч группового этапа молодежного Евро-2021. Турнир состоится в марте следующего года.

По информации «РИА Новости», номинальные хозяева турнира Венгрия и Словаения испытывают проблемы в связи с пандемией коронавируса и экономических проблем, связанных с этим. Словения уже отказалась проводить одну из групп турнира в марте, поэтому она может пройти в другой стране.

Россия рассчитывает воспользоваться шансом и выдвинуть заявку на проведение части группового этапа. УЕФА собирает заявки до конца октября.

Для России есть нюанс в том, что жеребьевка группового этапа турнира состоится 10 декабря. Если россияне попадут в группу к Венгрии или Словении, то будет проводить свои матчи в этих странах и не сможет организовать группу D в России, поскольку приоритет остается у изначальных хозяев турнира.

Ранее молодежная сборная России гарантировала себе выход в финальную часть чемпионата Европы.