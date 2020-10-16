В регулярном чемпионате КХЛ пройдут шесть матчей регулярного чемпионата.

Все начнется с 17.00 по московскому времени. Именно тогда стартанут в Магнитогорске «Металлург» и «Нефтехимик». В 19.00 «Торпедо» примет екатеринбургский «Автомобилист» в Нижнем Новгороде.

В 19.10 в Минске встретятся «Динамо» и ярославский «Локомотив». В 19.30 в Казани сразятся «Ак Барс» и «Барыс» из Нур-Султана. В это же время «Сочи» примут хабаровский «Амур».

Наконец, в 19.30 состоится первое в сезоне армейское дерби. ЦСКА сыграет со СКА.

Напомним, что СКА выиграл свой последний матч, обыграв «Сочи» со счетом 4:1.