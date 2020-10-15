Российский арбитр Павел Кукуян поделился впечатлением от работы на игре десятого тура РПЛ «Спартак» — «Зенит» (1:1).

По словам Кукуяна, матч был в субботу, а он узнал о назначении во вторник по электронной почте, после чего стал мысленно настраиваться на игру. Опасения, по его словам, были, однако настраивался как обычно.

Когда зашли в судейскую, втроём с арбитрами обнялись, и пришло облегчение. Новости и прессу не читали, не знаю, как и что обсуждали», — приводит слова Кукуяна «Матч ТВ».

Напомним, в игре десятого тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» сыграл вничью с «Зенитом». Матч состоялся на «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:1.