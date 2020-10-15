Российский теннисист Даниил Медведев не сумел пробиться в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге. Действующий победить турнира сенсационном проиграл американцу Райлли Опелке. Матч завершился со счётом 6:2, 5:7, 4:6.

Встреча продолжалась один час 55 минут. Шестая ракетка планеты сделал шесть эйсов, допустил одну двойную ошибку, реализовал два брейк-поинта из девяти. Его соперник, находящмйся на 36-м месте в рейтинге ATP, одиннадацть раз подал навылет, сделал две двойные ошибки и реализовал один брейк-поинт из трёх.

В четвертьфинале в Петербурге Опелка встретится с хорватом Борной Чоричем — прошлогодним финалистом турнира.

Ранее в четвертьфинал St.Petersburg Open пробился другой россиянин Андрей Рублев.