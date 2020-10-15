Защитник сборной Роман Нойштедтер официально вернулся в московское «Динамо». Как сообщает пресс-служба бело-голубых, с защитником подписан контракт до конца текущего сезона.

Твиттер аккаунт клуба отметил, что защитник сборной России уже выступал за «Динамо» в прошлом сезона. В его активе 21 игра и две голевые передачи.

«С возвращением, Роман», — поприветствовала игрока пресс-служба клуба.

Ранее Нойштедтер покинул «Динамо» на правах свободного агента, отработав годовой контракт. До этого футболист играл за «Фенербахче», а также за менхенгладбахскую «Боруссию», «Шальке-04». В составе национальной команды Нойштедтер сыграл 12 встреч и забил один гол.