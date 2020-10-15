Капитан команды Virtus.pro Алексей Solo Березин поделился своим мнением на счёт игровой формы команды Team Secret по Dota 2. Березин считает, что главный ключ успеха команды находится в широком пуле героев у Nisha.

Ни для кого не секрет, что Team Secret в этом году показывает отличные результаты. Я думаю, что многое в этой команде строится на Nisha — очень стабильно он играет на большом пуле персонажей.

В интервью официальному каналу Virtus.pro Solo порассуждал о навыках в жизни, которые ему пригодились благодаря опыту в киберспорте. Алексей отметил одним из самых важных факторов умение взаимодействовать внутри коллектива. В данный момент весь состав Virtus.pro находится в инактиве и не принимает участие в турнирах.

На момент выхода этой новости Team Secret занимает первое место среди самых богатых команд в 2020 году и выиграла восемь турниров подряд, причём все на всех финалах команда Клемента Puppey Иванова выступала идеально и не проиграла ни одной карты.