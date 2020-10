Россиянин Даниил Медведев выпустил гнев после поражения в матче второго круга турнира в Санкт-Петербурге. Российский теннисист уступил американцу Райлли Опелке со счётом 6:2, 5:7, 4:6. После этого, поздравив соперника с победой, шестая ракетка мира Медведев со всего маха ударил ракетку об корт.

It was that kinda day in St Petersburg…

???? #spbopen pic.twitter.com/GX7JeDDVHY

— Tennis TV (@TennisTV) October 15, 2020