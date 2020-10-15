Директор по спортивным вопросам департамента по развитию молодежного футбола «Зенита» Андрей Аршавин оценил возвращение в клуб полузащитника Далера Кузяева.

По словам Аршавина, возвращение Кузяева — отличное решение как для «Зенита», так и для самого футболиста. Аршавин отметил, что Далер — универсал, который может сыграть на любой позиции в центре поля. По мнению Аршавина, Семак с ним может добавить вариативности составу, что особенно важно для команды, которая борется за выход из группы Лиги чемпионов и сражается за чемпионство в РПЛ.

«Я вдвойне рад возвращению Далера, потому что он воспитанник «Зенита». Мы все в академии и клубе радуемся, когда наши футболисты играют за основную команду, и хотим, чтобы их было только больше. Думаю, что Кузяев и был, и продолжит быть отличным примером для наших ребят из академии», — приводит слова Аршавина «Р-Спорт».

Ранее Аршавин призывал Кузяева не совершать ошибку. По словам Андрея, он дважды за неделю встретил Далера в одном и том же месте и два раза уговаривал остаться в «Зените».