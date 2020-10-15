Украинский комментатор студии WePlay! Алексей yXo Малецкий не оценил негативных высказываний со стороны пользователей на состав Natus Vincere по CS:GO. Малецкий считает, что именно против «Рождённых Побеждать» СНГ-коллективы играют на пределе своих возможностей.

Каждый раз, когда вы хейтите НаВи за их игру против команд из нашего региона, вы должны понимать, что оппонент выпрыгивает из трусов, что бы проказать свой максимум. И это нормально! Вообще, в очередной раз констатирую тот факт, что в нашем регионе большое количество талантливых игроков, горжусь!

Критика в сторону команды Александра s1mple Костылева возникла из-за тяжелого матча между Natus Vincere и Cyber Legacy в рамках RMR-турнира IEM New York 2020 CIS, который проходит в онлайн формате. Несмотря на яркое номинальное преимущество «Рождённые Побеждать» закончили серию в свою пользу в близкой борьбе со счётом 2:1.