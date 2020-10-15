Наставник «Зенита» Сергей Семак прокомментировал решение главного тренера сборной России задействовать 37-летнего Юрия Жиркова во всех трех матчах россиян — против Швеции, Турции и Венгрии.

«Я не просил поберечь. Тренер сборной – тренер сборной, у каждого свои задачи. Естественно, вопросов много перед игрой. Что касается Юрия, то для него это сложный и тяжелый график. Когда он вернется, то есть завтра, тогда обсудим», — сказал Семак на пресс-конференции перед матчем с «Сочи».

По словам Семака, тех сборников, кто сыграл меньше, предстоит тренировка с командой, а кто играл больше – восстановление. Семак отметил, что только накануне матча сможет сказать, сыграю ли Жирков, Дзюба и Оздоев против «Сочи» в 11-м туре РПЛ.

Матч «Зенит» – «Сочи» пройдет 17 октября. Начало матча — в 14:00 по московскому времени.