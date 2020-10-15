Virtus.pro и ForZe прошли на Flashpoint Season 2. Две команды из СНГ-региона отыграли большую плей-офф стадию и выиграли у многих коллективов из европейского региона. ForZe одолели Team Heretics, North, Nexus, HAVU и российский состав Gambit, а Virtus.pro выиграли у AVEZ, Team EndPoint, GODSENT и sAw в финале квалификации.

Капитан состава Natus Vincere по CS:GO Кирилл Boombl4 Михайлов высказался на счёт текущей формы игроков Virtus.pro и поделился своими мыслями на счёт лучших игроков коллектива. «Рождённые Побеждать» и «медведи» играют в рамках IEM New York 2020 CIS в одной группе.

Я бы сказал, что Virtus.pro показывают стабильный результат, и вообще у них состав укомплектовался — YEKINDAR пришел в команду, Buster вернулся. Ребята, мне кажется, уже играют в кайф и могут показывать хорошие результаты. Они всегда готовятся к соперникам, стакают — против них тяжело играть. Как-то они угадывают всегда, против них нужно понимать, сколько их там на точке стоит.

Основная часть Flashpoint Season 2 пройдёт с 9 ноября по 6 декабря в онлайне. Общий призовой фонд турнира составит $1 млн. и 7 500 очков ESL Pro Tour.