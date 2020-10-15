«Краснодар» официально объявил о переходе крайнего хавбека «Ростова» и сборной России Алексея Ионова.

На официальном сайте «быков», написано, что футбольные клубы «Краснодар» и «Ростов» оформили трансфер Алексея Ионова.

«Атакующий полузащитник подписал с «быками» контракт до конца весны 2023 года», — отмечается в сообщении пресс-службы «Краснодара».

Напомним, что 31-летний Ионов является воспитанником «Зенита», за который он выступал с 2007 по 2011 год, а затем перебрался в «Кубань». В дальнейшем Ионов выступал за «Анжи», «Динамо», ЦСКА и «Ростов».

В текущем сезоне полузащитник сборной России сыграл 9 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 1 гол и отдал две голевые передачи.