Футбольные клубы «Зенит» и «Ростов» официально договорились о переходе воспитанника петербургского футбола Дмитрия Чистякова на правах аренды. Аренда защитника рассчитана до конца сезона с правом выкупа.

Чистяков уже находится в системе «Зенита», где играл за молодежный состав клуба до сезона 2015/16. Затем он перешел в армянскую Мику», после чего попал в ярославский «Шинник». В августе 2018 года Чистяков перешел в «Тамбов» и помог выйти клубу в РПЛ. В 2019 году центральный защитник оказался в «Ростове», откуда заслужил приглашение в национальную сборную России. За «Ростов» Чистяков отыграл 25 матчей и забил один гол.

С приходом Чистякова у «Зенита» стало четыре центральных защитник — кроме новичка есть еще Ловрен, Ракицкий и Прохин.