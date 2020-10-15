«Зенит» официально объявил о переходе защитника «Ростова» Дениса Терентьева. Футболист возвращается на берега Дона, где он выступал до 2017 года.

Напомним, что Терентьев является воспитанником Академии «Зенита», еще 10 лет назад он дебютировал в молодежном составе клуба, а в 2012-м году провел первый матч за основной состав клуба.

Затем он два года выступал за «Томь» на правах аренды, а в 2015-м году оказался в «Ростове», став серебряным призером чемпионата России и поиграв в Лиге чемпионов.

В июне 2017-го года Терентьев вернулся в «Зенита», в котором отыграл 13 матчей в основном составе и отдал одну голевую передачу. Прошлый сезон Терентьев провел на правах аренды в «Уфе», сыграв 12 матчей и забив один гол.