«Ростов» официально объявил о переходе полузащитника «Норчёпинга» Понтуса Альмквиста. «Ростов» заплатил за игрока 3,75 млн евро — примерно эту сумму ростовчане выручили от продажи Алексея Ионова в «Краснодар». Швед подписал с российским клубом контракт, который будет действовать до летнего трансферного окна 2024 года.

Ранее Альмквист выступал за «Норчёпинг» с 2016 года. За этот клуб Альмквист провёл 30 матчей, забил пять голов и отдал две голевые передачи. Футболист также выступал на правах аренды за «Варберг», «Норрби» и «Сильвию». В нынешнем сезоне полузащитник сыграл за «Норчёпинг» 22 матча, забил пять голов и отдал две голевые передачи.

Альмквист играет за молодёжную сборную Швеции. В стане национальной команды Понтус сыграл два матча, не отметившись результативными действиями.