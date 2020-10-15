Хавбек «Челси» Виктор Мозес официально стал футболистом московского «Спартака».

Как сообщает пресс-служба клуба, нигериец перешел на правах аренды до конца текущего сезона с возможностью выкупа.

«Приветствуем его в красно-белой семье и желаем ярко проявить себя в нашей команде!» — отмечается в твиттере «Спартака».

В прошлом сезоне Мозес играл за миланский «Интер» на правах аренды. 29-летний хавбек сыграл в 17 играх за итальянский клуб во всех турнирах. Мозес ранее играл за «Кристал Пэлас», «Ливерпуль», «Вест Хэм Юнайтед», «Фенербахче» и другие клубы. В сборную Нигерии он играл с 2012 по 2018 год.

Мозес займет позицию правого латераля, а игравший там Роман Зобнин уйдет в центр команды Доменико Тедеско.